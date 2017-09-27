بالصور.. أمانة عسير تزيل أكثر من مليون م2 تعديات بأبها

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

واصلت أمانة منطقة عسير ، ممثلة في إدارة مراقبة الأراضي والتعديات أعمال الإزالة والتي قدرت بما يزيد على مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف متر مربع تقريباً من الإحداثات التي تمت إزالتها في عدة مواقع تابعة لمدينة أبها.

وأوضح مدير عام مراقبة الأراضي والتعديات إبراهيم درويش إلى أنه تم إزالة عدد من التعديات التي قد تم استحداثها أخيراً بعقبة شعار ، والمسوح ، وكذلك إحداثات أخرى تمت إزالتها بطريق بني مالك شمال قوة الطوارئ ، حيث كانت غالبية التعديات عبارة عن جدران استنادية بارتفاع يتراوح ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، وبمساحة إجمالية تقدر بنحو مائتين وستة وتسعين ألف متر مربع والمخصص كمرفق حكومي .

وأضاف أنه قد تم توجيه المعدات بمساندة قوة أمنية وتمت إزالة جميع الإحداثات والتعديات حيث تنوعت ما بين عقوم ترابية وجدران مبنية إما من الحجر ومن البلوك والغرف المبنية.

كما أشار المشرف العام على القطاعات بإدارة التعديات عبود سعد أبو طواري إلى أن الأمانة تكثف الدور الرقابي على المواقع كافة بمنطقة عسير ، وذلك حرصاً منها على المحافظة على الأراضي الحكومية ، وتابع منوهاً إلى أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :