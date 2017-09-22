بالصور.. أمطار على مكة المكرمة والدفاع المدني يطبق خطة الطوارئ

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

هطلت عصر اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مكة المكرمة وضواحيها.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف ان الادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وعلى إثر الأمطار التي هطلت مساء اليوم الجمعة، تم تطبيق خطة الطوارئ والامطار المعدة مسبقا والتي تتضمن نشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقا احترازيا.

وأضاف أنه تم تمرير البلاغ للجهات المساندة للاستعداد والتهيؤ لتشغيل غرفة التنسيق كذلك نشر وحدات الإنقاذ بكامل تجهيزاتها على جميع أنحاء العاصمة المقدسة ولم يرد اي بلاغات عن حدوث احتجازات أو حوادث سوى بعض الالتماسات الكهربائية التي تم التعامل معها وتمرير بلاغاتها للجهات المختصة

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياة والابتعاد عن الاجسام المتحركة والغير ثابته عند هبوب الرياح راجين السلامة للجميع







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