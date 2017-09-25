بالصور.. أمير الباحة يرعى احتفالات اليوم الوطني الـ87

المواطن - أحمد العُمري - الباحة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، اليوم، حفل أهالي الباحة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ87، الذي نظمته إمارة المنطقة بالتعاون مع جامعة الباحة، وذلك بمقر مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

وفور وصول سموه مقر الحفل في مسيرة تضم الخيول العربية وفريق الباحة رايدرز للدرجات النارية، عزف السلام الملكي.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير جامعة الباحة، الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، كلمة رحب فيها بأمير الباحة والحضور، معربًا عن شكره لسموه على رعايته للحفل ومشاركة أهالي المنطقة هذه المناسبة الغالية على الجميع.

وبين أن بلادنا تحتفي بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين لتوحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود- طيب الله ثراه- وأهلُها ينعمون بالوحدةِ والأمنِ والاستقرار، فمنذ توحيدها على كتاب الله وسنة نبيه- صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا وهي واحة منعّمة بسبلٍ من التنمية حتى أصبحت مضرب المثل بحداثتها، ونموّها، وازدهارها، وتقدّمها كأعظم حركة تنمويّة حضاريّة في التأريخ الحديث.

وقال: “إنّ على الجميع أن يستذكر هذا اليوم المجيد بالتّأمل في رحلة العطاءات والملاحم والتّضحيات التي قام بها مؤسّس هذا الكيان حتى أصبح سجلًا حافلًا يدعو إلى الفخار والاعتزاز، وبعظمةِ المؤسّسِ في سطورِ التاريخ وعلى مهاد الواقع بعد أن تحوّل كلّ حج ٍ في بناء الدولة من صنع يديه، وكل خطوةٍ تقدّمت بها في مضمار الوحدةِ والإنجاز هي من ثمار تجاربه، ولهذا سيظل الملكُ عبد العزيز- طيب الله ثراه- أمامَ التأريخ عملاقًا من عمالقته الحقيقيين الذين أسّسوا كيانًا من بعد شتات، وأقام دولة من بعد فرقة، ووضعوا بنيانًا على خير ما يُقام، وشيّدوا دولةً على أحسن ما يكون البنيان والتّشييد”.

وأكد مدير جامعة الباحة أنّ اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية كان- وما زال- هو يومًا مجيدًا يجدر بنا فيه تذكّر نعمة الله على أهل هذه البلاد الطّاهرة، كما يجدر بنا استرجاع عظمة الإنجازات التي تحقّقت بفضل الله تعالى، ثمّ بفضلِ التّضحيات الكبرى التي قام بها الملك عبدالعزيز في تأسيسِ وإرساءِ المقوّمات الأساسية لهذه الدولة، ثمّ سار أبناؤه البررة من بعده على نفس النّهج والمنهج كامتدادٍ طبيعي للحكم الرّشيد الذي شيّد صرحه المؤسّس، وتلقّى الرّاية من بعده الملوك: سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله- يرحمهم الله جميعًا- وهو ذات النّهج الذي سار ويسير عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله).

وأضاف الدكتور كوشك أن المتأمل لرؤية المملكة 2030 يجدها تقوم على ثلاثة مرتكزات جوهرية تتمثّل في العمق العربي والإسلامي، والقدرات الاستثمارية الضخمة، والموقع الجغرافي الإستراتيجي، وتتمحور حول: وطن طموح، ومجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر.

وأشار إلى أن جامعة الباحة، وانطلاقًا من تلك الرؤية، وبناء على توجيه أمير المنطقة ستؤدي دورًا فاعلًا للإسهام في تنمية منطقة الباحة بالتركيز على التخصصات الواعدة في سوق العمل لرفع جودة مخرجات التعليم، وزيادة فاعلية البحث العلمي، وتشجيع ودعم الإبداع والابتكار، وتنمية الشراكة المجتمعية، وذلك من خلال البرامج والمبادرات التي دشنها أمير منطقة الباحة مؤخرًا، منها “مسرعة الباحة” و”صندوق دعم الشركات الناشئة”، و”مركز الابتكار السياحي”، و”مركز الابتكار الزراعي” و”مركز نظم المعلومات الجغرافية”، فضلًا عن “مركز ريادة الأعمال”.

ورفع مدير جامعة الباحة في ختام كلمته باسمه واسم منسوبي الجامعة من وكلاء، وعمداء، وأعضاء هيئة تدريس، وموظفين، وطلابٍ بهذه المناسبة الوطنية الغالية أسمى آيات التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، سائلًا الله سبحانه أن يحفظ لبلادنا أمنها وأمانها ومكتسباتها.

بعد ذلك ألقى عضو مجلس المنطقة محمد بن سعد الغامدي كلمة أهالي المنطقة، بيّن فيها الجهود الكبيرة التي بذلها مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله- في لمّ شتات هذه البلاد وجمعها بعد فرقة على راية التوحيد، مشيرًا إلى أن مسيرة العطاء تواصلت منذ عهد الملك عبدالعزيز، ثم سار على نهجه أبناؤه الملوك البررة، وصولًا للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله).



وبين ما يمثله اليوم الوطني لشعب المملكة العربية السعودية من أهمية في استرجاع واستذكار البطولات والإنجازات التي شهدها الوطن على أيدي قادته وأبنائه المخلصين، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، مؤكدًا بأن الجميع سيقفون صفًّا واحدًا حكومة وشعبًا في وجه من يحاول المساس بأمن هذا الوطن ومكتسباته.

وهنأ الغامدي في ختام كلمته القيادة الرشيدة بهذه الذكرى الغالية، سائلًا الله أن يديم على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة، وأن ينصر جنودنا البواسل الذي يدافعون عن حدود وأمن هذا الوطن الغالي.

بعدها ألقيت قصيد شعرية بهذه المناسبة نالت استحسان الحضور.

عقب ذلك شاهد أمير الباحة والحضور أوبريتًا بعنوان “عمار يا مملكتنا”، بمشاركة فرقة الفنون الشعبية بمدينة الباحة، حيث شهد الأوبريت العديد من اللوحات الفنية التي تناولت جهود الملك المؤسس في توحيد البلاد وجهود أبنائه من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين، وما شهدته المملكة ومنطقة الباحة على وجه الخصوص من تطور في مختلف المجالات، فيما شارك سموه في أداء العرضة السعودية.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود في تصريح له عقب الحفل، على ما يمثله هذا اليوم من أهمية قصوى في تاريخ المملكة التي وحدها وأرسى قواعدها جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه- منوهًا سموه بجهود إمارة المنطقة وجامعة الباحة في تنظيم هذا الحفل للاحتفال بهذه المناسبة الغالية.

وسأل سموه الله عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم، وأن يديم اللحمة الوطنية بين ولاة الأمر والمواطنين، مؤكدًا أن الجميع على قلب رجل سائرون ومستمرون لكل ما من شأنه خدمة هذا الوطن.

وقد حضر الحفل مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي، ووكلاء إمارة المنطقة، ووكلاء الجامعة، وعدد من المسؤولين في المنطقة، وطلاب جامعة الباحة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :