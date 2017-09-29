بالصور.. أمير جازان يعود للمنطقة بعد تمتعه بإجازته

المواطن - عمر عريبي - جازان

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، مساء اليوم، إلى المنطقة بعد تمتعه بإجازته السنوية.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير جازان، ومدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ورئيس محكمة الاستئناف بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري.

كما كان في استقباله وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري، ووكيل الإمارة المساعد محمد بن سعيد الحجري، ووكيل الإمارة لشؤون التنمية أحمد بن عبدالله زعلة، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل.







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