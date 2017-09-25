بالصور.. أمير عسير ونائبه يزوران مركز آل زلفة الثقافي والحضاري

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

رعى الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بحضور نائبه الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، مساء اليوم، الحفل الذي أقامه مركز آل زلفة الثقافي والحضاري بمناسبة اليوم الوطني الـ87 للمملكة، وذلك في المراغة بمحافظة أحد رفيدة.



وفور وصول سموهما مركز آل زلفة الثقافي قص الشريط إيذانًا بافتتاح المعرض الذي يحكي مراحل توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله- ورجاله، حيث استمع سموهما لشرح عن مقتنيات المعرض ومحتوياته، قدمه عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة، مبينًا أن المعرض يضم أسماء أكثر من ١٢ ألف اسم من أسماء المشايخ والقادة والفرسان والمحاربين والمموّنين في توحيد المملكة عام ١٣٥٢، بالإضافة إلى عرض لأنواع الأسلحة المستخدمة وإحصائيات بعدد الخيول والجمال والعتاد آنذاك.

ثم شاهد سموهما والحضور مشاركة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية “جسفت” في المعرض بالعديد من اللوحات التشكيلية وعدد من المنحوتات والفنون الرقمية واللوحات المسندية وأعمال الكولاج والرسم التشكيلي، التي تعبّر عن اليوم الوطني للمملكة.

بعد ذلك بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم شاهد سموهما والحضور فيلمًا وثائقيًّا، يحكي قصة توحيد المملكة وبناء الدولة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز (رحمه الله)، وأبنائه البررة من بعده حتى أصبح هذا الوطن في مقدمة دول العالم نهضةً وتطورًا ونماءً.

بعد ذلك ألقى عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد بن عبدالله آل زلفة كلمة رفع خلالها التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله)، ولسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه، وكافة الشعب السعودي، بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين لتوحيد المملكة على يد مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله)، معربًا عن فخره واعتزازه بما تحمله هذه المناسبة الغالية والذكرى المجيدة، عن الحب والانتماء لهذا الوطن الغالي والاعتزاز بقيادته الرشيدة، ثم استمع الحضور إلى قصيدة شعرية بهذه المناسبة.



وفي ختام الزيارة أعرب سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه عن إعجابهما بما يحتويه المركز الحضاري من معلومات تاريخية تعبّر عن أصالة المكان، وقِدم الزمان.







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