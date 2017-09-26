بالصور.. أمين عام المنظمة البحرية يشيد بجهود حرس الحدود مع ذوي الإعاقة

المواطن - الرياض

أشاد السيد كيتاك ليم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، بموقع السباحة المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، وما يحتويه من تجهيزات خاصة ووسائل السلامة البحرية واللوحات الإرشادية وبرج للمراقبة، إضافة إلى الممر الخاص بسباحتهم.

وأبدى الأمين العام للمنظمة البحرية، ومرافقوه، إعجابهم وسعادتهم، لدى زيارتهم الموقع، أمس، والذي يُعدّ أول موقع مخصص لسباحة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المملكة العربية السعودية، مثنيًا على جهود حرس الحدود في سعيه للعمل على تجهيز أحواض السباحة في جميع شواطئ المملكة لتتناسب مع احتياجات هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.

وكان مدير عام حرس الحدود، الفريق عواد بن عيد البلوي، دشّن الموقع يوم الجمعة حيث يعد الموقع الأول من نوعه بالمملكة؛ وذلك كبداية لمبادرة حرس الحدود تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، بدعم من وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولما تحظى به هذه الفئة الغالية من اهتمام ورعاية مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

و‎أكد الفريق البلوي للوفد الزائر أن قيادة المملكة جعلت من أولوياتها رعاية الفئات الخاصة من ذوي الإعاقة والعجز، كما جعلت حماية حقوقهم أساسًا دستوريًّا وفق أحكام الإسلام، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 جاءت مؤيدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص تعليم وعمل مناسبة، وكذلك برنامج التحول الوطني 2020، والذي جاء مؤكدًا على تحويل شريحة ذوي الإعاقة من متلقين للمساعدة إلى منتجين.

ووجه البلوي، مؤخرًا، بسرعة العمل على إنشاء موقع بكامل تجهيزاته، وتخصيصه لسباحة ذوي الاحتياجات؛ سعيًا من حرس الحدود لتوفير الخدمات المناسبة لمرتادي الشاطئ منهم، وتقديم الدعم لذويهم.

رافق الأمين العام للمنظمة البحرية في زيارته للموقع، مدير عام حرس الحدود الفريقى عواد بن عيد البلوي، ووزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، ورئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، ورئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي.







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