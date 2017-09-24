بالصور .. أهالي الطائف يحتفلون بيوم الوطن في قصر شبرا والردف

المواطن ــ فيصل الزيادي ــ الطائف ــ تصوير محمد السواط

احتفل أهالي الطائف من مواطنين و مقيمين بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية ، حيث اكتست ميادين و شوارع المحافظة باللون الأخضر فيما توشح المحتفلون بالأعلام والشعارات الوطنية ورفعوا صور القيادة الرشيدة ، وسط الأغاني و الشيلات الوطنية ، فيما احتفل عدد منهم بلبس البشوت ابتهاجا بهذه المناسبة .

وتنوعت مراسم الاحتفال بذكرى يوم الوطن الـ 87 حيث فضل بعضهم الاحتفال داخل المجمعات التجارية و البعض الآخر في المنتزهات ، وآخرون فضلوا الاحتفال بالتجول بمركباتهم في ميادين و شوارع المحافظة بعد أن زينوها باللون الأخضر و كتابة كلمة التوحيد وبصور القيادة الرشيدة .

و رصدت “المواطن” في جولة ميدانية مراسم الاحتفال في قصر شبرا التاريخي و منتزه الردف السياحي ، حيث شهد قصر شبرا إقبالا كبيرا من الأهالي الذين استمتعوا بفعاليات و برامج مصاحبة لهذا الاحتفال ، فيما بدت البسمة و الفرحة على محيا الأطفال الذين توشحوا الشعارات الوطنية و تفاعلوا مع فقرات البرنامج ، كما تفاعل الحضور مع هذه البرامج و مع القصائد و الشيلات الوطنية .

و شهد منتزه الردف السياحي عدد من الفعاليات و البرامج ، بحضور محافظ الطائف المكلف سعد الميموني إضافة إلى استعراض للسيارات القديمة ، و الخيول ، ومشاركة عدد من الدوائر الحكومية في هذا الاحتفال ، وشهدت الطرق المحيطة بالمنتزه ازدحاما كبيرا بالمحتفلين على مركباتهم أو المترجلين و سط انتشار كثيف للجهات الأمنية .







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