بالصور.. أهالي الوديعة يحتفلون باليوم الوطني ٨٧ بالعرضة والقصائد الشعرية

المواطن - حسين الحامد - شرورة

احتفل أهالي مركز الوديعة باليوم الوطني ٨٧ بحضور رئيس المركز عامر بن علي الصيعري ورئيس البلدية الأستاذ محمد بن شديد آل فهاد.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي واستمع الجميعُ إلى آيات القران الكريم، ثم ألقى المهندس عامر الصيعري كلمة الأهالي، بعد ذلك ألقى الشاعران ربيع الصيعري وسالم البريكي قصيدتين شعريتين نالتا استحسان الجميع.

بعد ذلك شاهد الحضور العرضة الشعبية، ثم قُدمت شيلة وطنية للمنشد شاجع الصيعري، كما شاهد الحضور مسرحية من إعداد ثانوية جابر بن عبدالله بالوديعة.

وفِي نهاية الحفل كرم رئيس مركز الوديعة أسر شهداء الواجب والفائزين في مسابقة بلدية الوديعة.







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