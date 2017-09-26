بالصور.. أهالي منتزه الطائف يستغيثون: أنقذونا من مياه الصرف

المواطن - وليد الفهمي - الطائف

شكا عدد من أهالي حي المنتزه بالطائف من استمرار مشكلة تسرب مياه الصرف التي تهدد حياة وصحة الصغير والكبير، دون استجابة من الجهات المسؤولة لمعاناتهم.

وقال عدد من الأهالي لـ”المواطن“: “للأسف لم نجد أي حل لمعاناتنا منذ عدة سنوات بحي المنتزه بالمنطقة الواقعة بين أرض القمر ومبنى مكافحة المخدرات ومدرسة الملك عبدالله الابتدائية.

وأضافوا “نعاني بشدة من مشكلة تسرب مياه البدرومات المختلطة بمياه المجاري وتسربها إلى الشوارع المحيطة بالحي الذي حول الشوارع إلى مستنقعات من المياه”.

وطالب الأهالي عبر “المواطن” الجهات المعنية بالتدخل السريع لوضع حد لمعاناتهم.

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