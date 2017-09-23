بالصور.. أوبريت دولة رجال لمحمد عبده مفاجأة اليوم الوطني بالجوف

المواطن - متعب النماصي - دومة الجندل

أنهت بلدية محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، تجهيز موقع الاحتفالات لليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية، على ضفاف بحيرة دومة الجندل.

وعلمت “المواطن” أن احتفالات منطقة الجوف بمناسبة ‫اليوم الوطني، ستشمل أوبريتًا غنائيًّا في محافظة دومة الجندل بعنوان “دولة رجال” مساء الثلاثاء المقبل، من كلمات الشاعر صالح الشادي وألحان سهم، وأداء كل من فنان العرب محمد عبده والفنان عبدالمجيد عبدالله والفنان عبادي الجوهر والفنان راشد الفارس.

وأوضح رئيس بلدية دومة الجندل، المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق، أنه تم تجهيز موقع الاحتفالات بجانب بحيرة دومة الجندل، بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي نائب أمير الجوف، حيث تم تجهيز مسرح بمساحة 1200 متر مربع محاذٍ لضفاف البحيرة، وتجديد النافورة واكتمال صيانتها وإضافة إضاءة ملونة للنافورة، وتم تجديد الأسفلت للطريق الساحلي والعمل على إضاءة الجبال المحاذية للبحيرة وإضاءة قلعة مارد.

كما تم تعليق 500 علم سعودي في البحيرة والمحافظة وعدد 200 صورة لولاة الأمر- حفظهم الله- منها 50 للمؤسس الملك عبدالعزيز- رحمه الله- ومثلها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان- حفظه الله- وكذلك مثلها لولي عهده الأمين وسمو أمير الجوف وسمو نائب الأمير.

وتم غرس 50 ألف وردة في بحيرة دومة الجندل وغرس 4 آلاف شجرة، بدءًا من البحيرة حتى ميدان الوطن حلوة إلى حي الدلهمية، وتستمر إلى مخطط أ ومخطط ب، وتم تهيئة حدائق البحيرة وتفعيل 5 حدائق بأحياء المحافظة.

وأضاف أن حملة التشجير جاءت متوافقة مع احتفالات اليوم الوطني السعودي 87 بالتعاون مع بعض الجهات التطوعية.

وقدم المغرق التهنئة باليوم الوطني 87 لبلادنا الغالية المملكة العربية السعودية، سائلًا الله أن يحفظ ديننا وأمننا وبلادنا واستقرارنا بقيادة قائد البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- وولي عهده الأمين والتهنئة موصولة إلى الأسرة الحاكمة والشعب السعودي النبيل.

من جهتها تنظم البلدية عددًا من الأنشطة والفعاليات ليوم الوطن 87 تبدأ من اليوم السبت لمدة 3 أيام، وتشارك فيها العديد من الجهات والدوائر الحكومية بمحافظة دومة الجندل، وذلك بعد صلاة المغرب على المسطحات الخضراء بضفاف بحيرة دومة الجندل، تشمل عروض ترفيهية وأمسيات إنشادية، كما يشارك مجلس شباب الجوف ونادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بفعالية صحتك تهمنا يوم السبت 3 محرم 1439 الساعة 5 عصرًا في بحيرة دومة الجندل.

كما أطلق نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز العديد من المسابقات والأنشطة، منها ندوة وطنية لرئيس المجلس البلدي بدومة الجندل الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم ومباراة وطني 87 لكرة القدم، ومسابقة أجمل تغريدة عبر حساب النادي بتويتر princenaif1421@ تحت وسم “اليوم الوطني 87″، ومسابقة أجمل صورة فوتوغرافية ومسابقة أجمل رسم ومسابقة أجمل قصيدة لا تتجاوز 10 أبيات ومسابقة أجمل رسالة للوطن لا تزيد عن صفحة A4 وآخر موعد للمشاركة عصر يوم السبت 3 محرم 1438، ومسابقة أفضل تصميم إنفوجرافيك عن اليوم الوطني 87 ألا يزيد عن 3 دقائق.







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