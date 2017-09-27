بالصور.. أوفياء الوطن يحتفلون باليوم الوطني 87 على طريقتهم بمستشفى الملك عبدالله التخصصي

المواطن - نوف العايد - الشرقية

شارك ملتقى أوفياء الوطن، بطريقته الخاصة، في التعبير عن مشاعر الفرح والفخر والاعتزاز بالوطن في اليوم الوطني 87.

وجاء ذلك خلال مشاركة أعضاء من ملتقى أوفياء الوطن في الاحتفال الذي أقيم بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

وشهد الحفل حضور العديد من الأطفال وأولياء أمورهم وأسرهم في التعبير عن مشاعرهم، وذلك عبر كتابة تغريدات للوطن، مقدمين تحية حب وتقدير لجنودنا البواسل عبر رسائل مكتوبة.

ومن جهة أخرى، تم توزيع الهدايا التذكارية وتخصيص هدايا للأطفال المراجعين في المستشفى.

يذكر أن الاحتفال جاء على شرف المدير العام للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي.







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