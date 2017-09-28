بالصور.. إحباط تهريب 1.3 مليون حبة كبتاجون بالقريات

المواطن - القريات

​نجح جمرك الحديثة في محافظة القريات في إحباط 4 محاولات لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (1.352.250) مليون وثلاثمائة واثنين وخمسين ألف ومائتين وخمسين حبة، كانت مُخبأة في عدد من المركبات القادمة للجمرك.

وأوضح إبراهيم العنزي مدير عام جمرك الحديثة أن الجمرك تمكن من إحباط تلك الكمية من حبوب الكبتاجون من خلال أربع محاولات لتهريبها، حيث قَدِمت للجمرك أولاً مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على (745.549) سبعمائة وخمسة وأربعين ألف وخمسمائة وتسع وأربعين حبة عُثر عليها مُخبأة بطريقة فنية في خزان الوقود الخاص بالمركبة وفي تجويف الإطار الاحتياطي، كما عُثر معه على سلاح من نوع “مسدس”.

وأضاف العنزي أنه تم إحباط محاولة تهريب (47.834) سبعة وأربعين ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثين حبة كبتاجون مُخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة في خزان وقود إحدى المركبات.

وفي المحاولة الثالثة التي تم إحباطها عُثر على (8.000) ثمانية آلاف حبة كبتاجون كانت مُخبأة في إحدى المركبات وذلك في مخبأ تم إعداده بالقرب من محرك المركبة. وفي المحاولة الرابعة التي تم إحباطها أوضح مدير عام جمرك الحديثة أنه تم إحباط محاولة تهريب (550.867) خمسمائة وخمسين ألف وثمانمائة وسبع وستين حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في أجزاء متفرقة في إحدى الشاحنات القادمة للجمرك.







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