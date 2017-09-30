بالصور.. إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام تكرم منسوبيها

المواطن - مكة المكرمة

أقامت إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام حفل تكريم لمنسوبي الإدارة؛ بمناسبة نجاح موسمي شهر رمضان والحج، وبمناسبة اليوم الوطني للعام ١٤٣٨هـ، وذلك بحضور مدير إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام، المهندس محمد سليمان الوقداني.

وأوضح الوقداني أن مثل هذه الاحتفالات تنم عن روح التعاون والتعاضد بين منسوبي الإدارة، وأننا نقتدي بمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بنشر الطاقة الإيجابية بين الزملاء.

وفي نهاية الحفل تم تكريم منسوبي الإدارة، ومسؤول عقد إدارة النظافة والفرش بمكتب (الاستشاري زهير فايز ومشاركوه) الدكتور حسن عبيدالله الحربي، وسعادة مسؤول عقد إدارة النظافة والفرش بمجموعة بن لادن السعودية “التشغيل والصيانة”، المهندس محمد هاشم شنواز، وعدد من الداعمين للحفل والإعلاميين.

وقد حضر الحفل كل من وكيل الإدارة للشؤون الإدارية الأستاذ إبراهيم حمود النجيدي، ووكيل الإدارة لشؤون توسعة الملك عبدالله الأستاذ عبدالله إبراهيم عسير، ووكيل الإدارة للشؤون الميدانية الأستاذ نايف ذياب الجحدلي.







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