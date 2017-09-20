بالصور.. إزالة 10 مزارع مخالفة بمساحة 25 ألف متر جنوب مكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

أزالت لجنة المزارع بالإدارة العامة لصحة البيئة بمكة المكرمة عددًا من المزارع المخالفة التي تُسقى بمياه الصرف الصحي لزراعة الورقيات والخضراوات بجوار مجرى مياه الصرف الصحي في إحدى قرى جنوب مكة المكرمة .

أوضح ذلك رئيس لجنة المزارع بالإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة أحمد الصغير.

وقال إن اللجنة أزالت (10) مزارع مخالفة تبلغ مساحتها أكثر من (25.000) متر مربع ، بعد قيام الفرق الميدانية بجولات على المنطقة ، حيث رصدت خلالها عددًا من المخالفات في تلك المزارع وتبين بعد أخذ العينات من منتجاتها وفحصها بمختبرات صحة البيئة عدم صلاحيتها للاستخدام ، وتم على الفور رفع تقرير للجهات المسؤولة وصدر التوجيه بإزالة تلك المزارع كونها تشكل خطرًا على الصحة العامة.

وقال الصغير إن المزارع المزالة تحتوي على مسطحات خضراء وورقيات ودرنات وبقوليات وأحواض تربية أسماك ، مع تجنب إزالة الأشجار الكبيرة والنخيل ، حيث لا تشملها عمليات الإزالة ، وقد نفذت العملية بمشاركة الدوريات الأمنية وفرق الأمانة .

من جهته قال مدير عام صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة منصور بن سعيد بالبيد ، إن ذلك يأتي في إطار حرص الأمانة على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي ومتابعة وإزالة كافة الظواهر السلبية التي تتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، لافتاً إلى قيام فرق الأمانة بجولات رقابية مستمرة ومشددة من خلال هذه اللجان المتخصصة وذلك للتأكد من التزام الجميع بالأنظمة واستيفاء كافة الاشتراطات الصحية والحرص على إزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على عملية الإصحاح البيئي ، ومؤكداً بأن الأمانة لن تتوانى في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين .







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