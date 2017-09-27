بالصور.. إزالة 6 مزارع تروى بمياه الصرف الصحي بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

واصلت أمانة العاصمة المقدسة جهودها في متابعة ومراقبة المزارع والتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، حيث نفذت لجنة المزارع بالإدارة العامة لصحة البيئة بمكة المكرمة أمس عددا من الجولات الميدانية شملت 6 مزارع بمنطقة الساقية بجنوب مكة المكرمة، ورصدت خلالها عددا من المزارع المخالفة التى تُسقى بمياه غير صالحة لزراعة الورقيات والخضراوات بجوار مجرى مياه الصرف الصحي.

وقال رئيس لجنة المزارع بالإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة أحمد الصغير إن اللجنة نفذت حملة موسعة على منطقة الساقية بمشاركة فرقة من الضبط الإداري وأفراد الشرطة وأعضاء لجنة المزارع ، وتمت إزالة 6 مزارع بمساحات مختلفة تحتوي على مسطحات خضراء وورقيات ودرنات وبقوليات وأحواض تربية أسماك وجميعها مخالفة للاشتراطات، حيث قامت الفرق الميدانية بأخذ العينات من منتجاتها وفحصها بمختبرات صحة البيئة وتبين عدم صلاحيتها للاستخدام وتم على الفور إزالتها كونها تشكل خطرا على الصحة العامة.

من جهته قال مدير عام صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة منصور بالبيد، إن فرق الأمانة تقوم خلال هذه الأيام بجولات رقابية مستمرة ومشددة من خلال لجان متخصصة وذلك للتأكد من التزام الجميع بالأنظمة واستيفاء كافة الاشتراطات الصحية والحرص على إزالة أية ظواهر سلبية قد تؤثر على عملية الإصحاح البيئي، مؤكداً على ضرورة تعاون المواطنين بالإبلاغ عن أية مخالفات في هذا الصدد ليتم التعامل معها مباشرة، حرصًا على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي ومتابعة وإزالة كافة الظواهر السلبية التي تتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.







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