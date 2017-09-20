بالصور.. إصابة 6 أشخاص وإخلاء ٢٠ آخرين في حريق شقة بجدة

المواطن - أحمد العُمري - جدة

أصيب 6 أشخاص، صباح اليوم الأربعاء، بإصابات متفاوتة إثر حريق نشب بالدور الثاني في بناية مكونة من أربعة أدوار، فيما تمكن رجال الإنقاذ من إخلاء ٢٠ شخصاً من نفس البناية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن مدني جدة باشر، صباح اليوم، حريقاً اندلع بشقة بالدور الثاني.

وأضاف سرحان أنه مع وصول فرق الإطفاء والإنقاذ تدعمها سيارة السلالم بادرت فرق الإنقاذ بإخلاء البناية من قاطنيها من نساء وأطفال عن طريق السلالم الداخلية، ومن الخارج عن طريق سيارة السلالم ونجحت الفرق في إخلاء ٢٠ شخصاً من البناية احترازياً لسلامة قاطنيها.

وأكد سرحان أن الحريق تم إخماده عن طريق فرق الإطفاء، ونتج عنه إصابة أربع نساء وطفل ورجل تلقوا جميعهم العلاج في موقع الحادث عن طريق فرق الهلال الأحمر وجميعهم بصحة جيدة.







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