بالصور.. إقبال كثيف من العائلات على ملعب الدرة لحضور ملحمة وطن

المواطن - الرياض

شهد ملعب الملك فهد بالرياض، اليوم السبت، حضور عدد كبير من العوائل والشباب؛ للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني التي ستستمر على مدى يومين؛ اليوم السبت وغدًا الأحد.

وأظهرت صور عديدة التُقطت من خارج وداخل الملعب تواجد العوائل في حضور لافت، وبشكل منظم، فيما أكد مدير إستاد الملك فهد الدولي، خالد العقيل، أنه تم تقسيم الملعب إلى نصفين؛ الجهتان الغربية والجنوبية للعوائل، والشرقية والشمالية للشباب.

الجدير بالذكر أن هيئة الترفيه تقيم احتفالية اليوم الوطني لأول مرة بحضور العوائل في الملعب، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرياضة، حيث ستقدم خلال الاحتفالية “ملحمة وطن” التي تنظمها هيئة الترفيه، بعد صلاة العشاء، والدخول مجانًا.







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