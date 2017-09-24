بالصور.. إقبال واسع على فعاليات احتفال اليوم الوطني بجدة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

شهدت فعاليات اليوم الوطني بمحافظة جدة إقبالاً واسعًا من سكانها احتفالاً بمناسبة مرور ٨٧ عامًا على توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

واستوعبت الواجهات البحرية نسبة كبيرة من المحتفلين بهذه المناسبة الوطنية وتوزعت الفعاليات على عدة مواقع بمحافظة جدة وكان من أبرزها الكورنيش الشمالي والكورنيش الأوسط (الحمراء) وشارع فلسطين وطريق الملك عبدالعزيز ومدينة الملك عبدالله الرياضية.

ومن أبرز الفعاليات التي أقيمت بهذه المناسبة الغالية فعالية العرض الجوي في الكورنيش الشمالي والذي شهد حضورًا كبيرًا استمتع بهذا العرض المدهش. كما شهد الكورنيش الأوسط (الحمراء) وشارع فلسطين إقبالاً كبيرًا من سكان جدة لحضور فعالية صندوق اليوم الوطني.

واستمتع سكان جدة بعروض الألعاب النارية بطريق الملك عبدالعزيز، وفعالية العرض الفني الضخم في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وقامت ١٤ بلدية فرعية بمحافظة جدة بالاحتفاء باليوم الوطني من خلال تزيين مباني البلديات بالإعلام وإنارتها باللون الأخضر وتوزيع الأعلام والهدايا على السكان.

كما قامت ١٥ بلدية بالمحافظات التابعة لأمانة جدة بالاحتفاء باليوم الوطني بتزيين الطرق باللوحات والأعلام بهذه المناسبة الوطنية.

الجدير بالذكر أن أمانة محافظة جدة سبق وأن أعلنت إنهاء استعداداتها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ87، من خلال نشرها مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع, حيث توشحت شوارع جدة الرئيسية وميادينها براية التوحيد وتركيب لوحات الطرق الوطنية في ذكرى توحيد المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة المهندس عمر الحميدان بأنه تم تركيب نحو 1000 علم، في أهم الشوارع الرئيسية بمحافظة جدة, كما تم توزيع 20 ألف علم كما تم تزيين مداخل جدة الرئيسية وميدان البيعة وميدان خادم الحرمين الشريفين الذي يحمل أطول سارية علم في العالم وميدان التحلية وميدان الكرة الأرضية الذي سيضاء بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أنه تم تزيين مباني البلديات الفرعية ومبنى الأمانة الرئيسي الذي سيُعرض على واجهته عرض مرئي وثائقي قصير بمناسبة اليوم الوطني.

وسيشهد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي (أبرق الرغامة) غدًا احتفال اليوم الوطني بالشراكة مع إدارة التعليم وبحضور تقريبا 1200 طالب، والذي سيتضمن أوبريت بعنوان (رؤية وطن ) وعرضًا مسرحيًا بعنوان (رتوش).

كما ستشهد محافظة جدة عروضًا للألعاب النارية على كورنيش جدة, وفعالية صندوق اليوم الوطني بممشى شارع فلسطين وعروضًا جوية ستقام بالتنسيق مع هيئة الترفيه.







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