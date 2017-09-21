بالصور.. إنقاذ مريضة انسدت قنواتها الصفراوية بعد تحويل مسار المعدة

المواطن - أحمد العُمري - جدة

في سابقة قد تكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط – جاءت نتيجة تعاون مثمر بين أطباء جراحة المناظير وأطباء تنظير الجهاز الهضمي – تم إجراء عملية تنظير معقدة لمريضة تعاني من انسداد في القنوات الصفراوية بنجاح.

وأجريت للمريضة سابقًا عملية تغيير مسار للمعدة لإنقاص الوزن وهذا النوع من العمليات يمنع دخول المنظار من المريء ثم إلى المعدة والاثنى عشر لاستخراج الحصوات من القنوات الصفراوية.

وقام الدكتور أحمد خليل سلمان استشاري جراحة المناظير والدكتور عبدالله سعيد قزي الغامدي استشاري الجهاز الهضمي والمناظير والفريق الطبي المرافق لهما من فنيين وأخصائيي تخدير وأشعة بعمل عملية نادرة جدًا لمريضة عملت تغيير مسار وكان لديها حصوات سببت انسدادًا في مجرى القنوات الصفراوية.

وقد تم عمل فتحة بالمنظار الجراحي من الجلد إلى تجويف البطن ثم إلى المعدة ووضع أنبوبة مكنت الجراح من الدخول بمنظار القنوات الصفراوية للمعدة ومن ثم إلى الاثنى عشر وفتحة القنوات الصفراوية وتوسعة مخرج القنوات الصفراوية وإزالة الحصوات وعملية لإزالة المرارة.







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