بالصور.. ابتدائية بلاط الشهداء بالطائف تكتسي الأخضر في اليوم الوطني 87

المواطن ـ فيصل الزيادي - الطائف

زينت الشعارات الوطنية وصور القيادة الرشيدة أروقة مدرسة بلاط الشهداء الابتدائية بالطائف؛ احتفاء باليوم الوطني السابع والثمانين، صباح أمس الخميس، بحضور قائد المدرسة سعيد الغامدي، ومشرف اللغة العربية بمكتب غرب الطائف سلطان الرقيب، ومنسوبي المدرسة.

وقد توافد الطلاب من الصباح الباكر متوشحين الشعارات الوطنية وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (حفظهما الله).

وشرع عدد من طلاب المدرسة في توزيع الحلوى التي تزينت بصور القيادة الرشيدة وبأجمل العبارات عن الوطن على منسوبي المدرسة والطلاب والزوار.

وتنوعت فقرات برنامج الاحتفاء باليوم الوطني ما بين كلمات ومسابقات وقصائد وطنية، إضافة إلى عرض مرئي عن الوطن من إعداد رائد النشاط الأستاذ مشهور العوفي.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى قائد المدرسة كلمة رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 87، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تعد عزيزة على نفوس الجميع في هذا الوطن المعطاء.

وأكد على أهمية استشعار ما قام به مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه- والذي وحدّها تحت راية التوحيد.

كما تحدث المشرف التربوي بمكتب غرب الطائف عن أهمية إقامة المهرجانات والفعاليات بمثل هذه المناسبات، والتي تساهم في غرس حب الوطن والقيادة الرشيدة في نفوس النشء، كما أبرز أهم الإنجازات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- في مختلف المجالات.







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