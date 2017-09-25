بالصور.. ابتدائية دومة الجندل بالمدينة المنورة تحتفل باليوم الوطني87

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة

احتفلت مدرسة “دومة الجندل” الابتدائية التابعة لقطاع وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة بذكرى اليوم الوطني 87، وسط ابتهاج كبير وفرحة غامرة من طلاب ومعلمين المدرسة حيث زينت المدرسة بالأعلام والأعمال الفنية اليدوية التي تخدم المناسبة السعيدة وتعزز قيم الانتماء والمواطنة.

وألقى مدير المدرسة طالع الصاعدي كلمة بهذه المناسبة حث فيها الطلاب على الاعتزاز بوطنهم والمحافظة على مكتسباته وثرواته والإخلاص لله عز وجل ثم للدين والمليك والوطن.

وتوالت الكلمات والأناشيد الخاصة بهذه المناسبة السعيدة والتي تتكرر كل عام وقد ظهرت البهجة على محيا الطلاب والمعلمين، حيث رفعت صور المؤسس وخادم الحرمين الشريفين والعلم السعودي عاليًا حيث هدف الاحتفال إلى غرس الولاء وحب الوطن في نفوس الطلاب والمعلمين وتجديد البيعة لولاة الأمر وذلك بقيادة مدير المدرسة الأستاذ طالع الصاعدي.

ورفع “الصاعدي “بهذه المناسبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ولصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة التهاني والتبريكات، مفعمة بأصدق الدعاء، وأخلص الولاء، سائلاً الله تعالى أن يحفظ الله مملكتنا من كل سوء ومكروه، ويديم أمننا واستقرارنا ورخاءنا أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة.

وفِي نهاية الحفل تم توزيع الهدايا على الطلاب بهذه المناسبة العظيمة.







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