بالصور.. اختتام فعاليات الأسبوع التمهيدي في ابتدائية معهد العاصمة

المواطن - الرياض

وسط تفاعل وفرحة الطلاب وبحضور مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم، اختتم القسم الابتدائي فعاليات الأسبوع التمهيدي، اليوم الخميس، بعد أن نفذ القسم برنامجًا لاستقبال طلاب الصف الأول الابتدائي بالصالة الرياضية.

وأكد مشرف الإعلام التربوي بالمعهد محمد الشهري، أن القسم تضمن عددًا من الأنشطة الرياضية والترفيهية والوطنية التي تكفل تهيئة وإعداد طلاب الصف الأول للدخول في العملية التعليمية والتربوية والتكيف مع المجتمع المدرسي وكسر حاجز الخوف والرهبة من المدرسة بحضور أولياء الأمور.



وأعد القسم الابتدائي نشرة عن الأسبوع التمهيدي تضمنت كلمة لقائد القسم الأستاذ مسفر الزهراني وكذلك أهداف هذا الأسبوع المراد تحقيقها بالإضافة إلى مواعيد الحضور والانصراف والتي كانت تدريجية لضمان بقاء الطالب فترة أطول لاندماجه مع زملائه وتضمنت كذلك توجيهات تربوية.

وفي آخر يوم للأسبوع التمهيدي اصطف طلاب الصف الأول في الطابور المدرسي مع أقرانهم في الصفوف الأخرى ومن ثم توجهوا لمقاعد الدراسة في يوم دراسي كامل واستلموا الكتب المدرسية.



ووجه الطخيم شكره إلى إدارة القسم الابتدائي واللجنة المكلفة وكل من أسهم في نجاح فعاليات الأسبوع التمهيدي، الجدير بالذكر أن المدير العام قام بعدة زيارات لمقر إقامة الفعاليات للاطلاع على سير العمل وكذلك نُفذت حملة إعلامية ترحيبية بالطلاب شملت لوحات عبر مرافق المعهد وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي .







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