بالصور.. اختتام فعالية “هل العوجا” في الدرعية التاريخية

المواطن - الرياض

اختتمت مساء اليوم، فعاليات “هل العوجا” التي أقيمت في حي البجيري بالدرعية التاريخية ونظمتها جادة أما للفنون بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومحافظة الدرعية والأجهزة المعنية في المحافظة.

وجاءت هذه الفعالية للاحتفاء باليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة، خلال الفترة من 2 إلى 4 محرم 1439هـ، وسط حضور كبير من سكان مدينة الرياض وزوارها، وتضمنت مجموعة من العروض والورش الفنية والتثقيفية والتعليمية المتنوعة.

وتفاعل الزوار مع العروض الفنية التي عرضت على المسرح المفتوح الذي أقيم بهذه المناسبة، فيما شهدت الورش الفنية والتعليمية المتنوعة وألعاب الواقع الافتراضي، حضوراً كثيراً من الزوار بمختلف فئاتهم وأعمارهم.

كما استمتع الزوار بالمشاركة في فعالية “مسيرة البيرق” التي اشتملت على مسيرة لفرق الخيول والفرق الشعبية، التي انطلقت من حي البجيري إلى ميدان الملك سلمان، تحت قيادة فرقة من كلية الملك عبدالعزيز الحربية، وبمشاركة الفرقة الموسيقية العسكرية مما شكل مشهداً مهيباً حظي بإعجاب واهتمام زوار الفعالية.

وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، قد قامت بتهيئة حي البجيري في الدرعية التاريخية لاحتضان هذه المناسبة، من خلال تهيئة المنطقة وتوفير الخدمات والتجهيزات لاستقبال الزوار في مختلف مواقع الفعالية، بما اشتمل على تجهيز جلسات الزوار، وأكشاك وعربات الطعام، وتيسير التنقل في الحي عبر حافلات النقل الترددي المجانية.







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