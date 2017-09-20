بالصور.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المكسيك إلى 224 قتيلاً

المواطن - وكالات

ارتفع عدد الضحايا في المكسيك إلى 224 قتيلاً جراء الزلزال القوي الذي ضرب وسط البلاد ، أمس، حسبما أعلنت مصادر محلية.

وقال رئيس وكالة الحماية المدنية لويس فيليبي بوينتي: إن العدد الأكبر من الوفيات حدث في ولاية موريلوس جنوبي العاصمة حيث أشارت تقارير إلى سقوط 55 قتيلاً بينما لقي 49 شخصاً على الأقل حتفهم في العاصمة مكسيكو سيتي.



وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي من جهتها أن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجات بمقياس ريختر وكان مركزه بالقرب من بلدة رابوسو بولاية بويبلا الواقعة على بعد 123 كيلومتراً جنوب غربي مكسيكو سيتي.







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