بالصور.. ارتفاع ضحايا زلزال المكسيك إلى 320 قتيلاً

المواطن - وكالات

ارتفع عدد قتلى زلزال المكسيك إلى 320 شخصاً. بينما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين تحت الركام منذ ضربت هزة ارتدادية مكسيكو سيتي والولايات القريبة يوم الثلاثاء الماضي.

ومع انهيار ألوف المنازل نام الناجون في الشوارع أمام منازلهم، فيما تقدر قيمة الخسائر، الناتجة عن الزلزال الأكثر دماراً في 32 عاماً، بما يفوق 8 مليارات دولار.

وعانى كثيرون من الصدمة جراء ثاني أكبر زلزال يضرب مكسيكو سيتي خلال حياتهم بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 1985 وأودى بحياة ما يقدر بعشرة آلاف شخص.

وكان من المقرر أن تعيد أكثر من 44 ألف مدرسة عامة في ست ولايات فتح أبوابها اليوم الاثنين، لكن 103 مدارس فقط من بين أربعة آلاف مدرسة عامة في مكسيكو سيتي ستفتح أبوابها كي لا تعوق جهود الإنقاذ والإغاثة.

واقتصر عمال الإنقاذ عمليات البحث على عدد محدود من المباني في منطقة العاصمة المترامية الأطراف التي يقطنها 20 مليون نسمة مستخدمين معدات صوت لاكتشاف علامات الحياة تحت أطنان من الركام بمساعدة من فرق إسرائيل واليابان.







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