بالصور.. افتتاح برنامج تراسل بهيئة الولاية على أموال القاصرين

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

افتتح مساعد رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للخدمات المساندة عبدالرحمن بن حمود الضيحان البرنامج التدريبي على نظام الاتصالات الإدارية (تراسل) صاح اليوم الثلاثاء.

تم ذلك بحضور مدير عام تقنية المعلومات عبدالرحمن بن عثمان العثمان ومدير إدارة التشغيل والشبكات مساعد بن عبدالعزيز الوعلان ومدير مركز الاتصالات الإدارية محمد بن حسين آل ابراهيم.

وفي بداية الحفل أوضح عبدالرحمن العثمان أن هذا البرنامج يمتد إلى أربعة أيام متتالية لجميع منسوبي الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

ثم ألقى مساعد الرئيس للخدمات المساندة عبدالرحمن الضحيان كلمة أكد فيها أن الهيئة حريصة على تقديم الدورات المتطورة والمتخصصة لمنسوبيها لتقديم أفضل ما يمكن للرقي بالأداء المهني وذلك لمواكبة التطور العلمي والعملي, وأعرب عن شكره لرئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا لما يقدمه من توجيهات ودعم لتطوير ورفع مستوى بيئة العمل في الهيئة.







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