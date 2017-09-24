بالصور.. افتتاح ممشى الوطن ضمن احتفالات أهالي شرورة باليوم الوطني

الموطن - حسين الحامد - شرورة

تغنت محافظة شرورة بنشوة اليوم الوطني 87، حيث احتفل المجلس البلدي وبلدية شرورة مع المواطنين مساء أمس في ليلة من أجمل الليالي الوطنية بالإضافة لافتتاح الممشى الجديد “ممشى الوطن” في يوم الوطن والذي أطلق عليه هذا الاسم نظراً لافتتاحه في اليوم الوطني.

وتم افتتاح الممشى برعاية رئيس المجلس البلدي أ.عبدالله جعفر مشامد الصيعري ورئيس بلدية شرورة المكلف أ.مهدي آل سليم وأعضاء المجلس البلدي وبلدية شرورة وفريق مشاة شرورة وفريق دراجة شرورة وفريق الخيالة بشرورة وجمع من أهالي محافظة شرورة.

بدأ الحفل بآيات من كتاب الله ومن ثم كلمة المجلس البلدي وبلدية شرورة، ألقاها نيابة عنهما عضو المجلس البلدي الأستاذ عبدالله مقبل حجيل الصيعري، وبعد ذلك ذلك قصيدة وطنية للشاعر سلطان سعيد بالعبيد ، وكان لأصحاب فريق مشاة شرورة كلمة معبرة لهذه المناسبة ألقاها نيابة عنه أ.عبدالله بن سعيد بن إسحاق.



وكان لفريق الخيول كلمة ألقاها نيابة عنه محمد القحطاني فيما شارك فريق دراجات شرورة بكلمة ألقاها نيابة عنه قائد الفريق جابر المالكي .



وبعدها كان هناك مقطع صوتي عن توحيد المملكة وحكم الملك عبدالعزيز اختتم بمشهد مباشر وتمثيلي في موقع الحفل بعد أن تم تنويخ الهجن بالقرب من المسرح والصعود للمنبر ملوحاً بعلم المملكلة العربية السعودية بالتعاون مع أحد ملاك الهجن محمد سرور بن نفير الصيعري ، لينتهي الحفل باستعراض لفريق الخيول والدراجات ومشاة شرورة ومسيرة وطنية شارك فيها جميع الحضور وعبر فيها جميع المشاركين بروح الوطن عبر ممشى الوطن دام عزك يا وطن.







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