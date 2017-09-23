بالصور.. البلديات تنهي 513 معاملة للمرابطين بأماكنهم ضمن مبادرة “منصورين”

المواطن - الرياض

أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية إجراءات ومعاملات أكثر من 500 من المرابطين في الحد الجنوبي، حيث تم تقديم الخدمة لهم في أماكن تواجدهم دون الحاجة لتكبد عناء الذهاب إلى الأمانة أو البلدية.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لدعم المرابطين ومشاركتهم الفرحة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة حيث خصصت الأمانات والبلديات الفرعية التابعة برامج خاصة لمشاركة المرابطين هذه الفرحة وتقديم الهدايا التذكارية لهم.

وضمن مبادرة “منصورين” التي أطلقتها الوزارة لرعاية ودعم جنود المملكة المرابطين على حدودها للدفاع عنها وتهيئة كل السبل والإمكانات لحماية الحدود والدفاع عن مقدساتها قدمت الأمانات والبلديات كافة الخدمات البلدية وقامت بإنهاء إجراءات المعاملات نيابة عن المرابط، وذلك استشعاراً للمسؤولية تجاههم وامتناناً لتضحياتهم العظيمة لخدمة الوطن والمواطن

وشاركت 100 أمانة وبلدية تغطي مختلف مناطق المملكة في تطبيق مبادرة “منصورين” من خلال تقديم الخدمات البلدية وتلبية كافة احتياجات المرابطين منها، وذلك من خلال تكليف خدمة العملاء بإنهاء إجراءات المعاملات نيابة عن المرابط حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات 513 مستفيداً من جنودنا البواسل المرابطين في حدود المملكة.

وقدمت أمانة منطقة جازان والبلديات المشاركة لها في الخدمة والبالغ عددها 11 بلدية فرعية خدماتها لـ 341 مستفيداً بواقع 341 معاملة، منها 74 معاملة إلكترونية و267 معاملة ورقية شملت 47 معاملة إلكترونية لتجهيز معسكرات وسفلتة، ومعايدة 800 مرابط وتقديم الهدايا لهم.

فيما استفاد 141 مرابطاً من الخدمات البلدية التي قدمتها أمانة منطقة الباحة والبلديات الـ12 المشاركة لها في الخدمة، وذلك من خلال 141 معاملة منها 18 معاملة إلكترونية و123 معاملة ورقية، شملت تقديم مختلف الخدمات البلدية، ومتابعة بعض المعاملات الخاصة بإدارة الأراضي والمنح ووكالة الخدمات.

كما قدمت أمانة منطقة تبوك والبلديات المشاركة لها في الخدمة، خدماتها لـ18 مستفيداً تضمنت 8 معاملات ورقية و10 معاملات ورقية، وشملت خدمات إصدار رخص بناء، وإصدار تصاريح إطلاق تيار كهربائي، وإصدار أذونات، إضافة إلى إزالة مطبات صناعية مخالفة وصيانة أعمدة إنارة، ووضع مطبات صناعية وفق الإجراءات النظامية.

أما أمانة محافظة الطائف وبلدياتها الفرعية فقد قدمت خدماتها لعدد 8 مستفيدين شملت خدمات إصدار رخص بناء، ورخص تجارية، وسفلتة وإنارة، فيما قدمت أمانة منطقة نجران والبلدية الفرعية المشاركة لها في الخدمة فقد قدمت خدماتها لمستفيدين شملت إصدار رخصة فنية، وطلب حاويات نظافة، بينما قدمت أمانة العاصمة المقدسة خدماتها لـ3 جنود مرابطين.

ويأتي تطبيق مبادرة “منصورين” انطلاقاً من حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على تقديم كافة خدماتها لعملائها بصورة مميزة وستسعى الوزارة إلى وتوفير كل سبل الراحة لكافة فئات المجتمع، من خلال ما يقدمه القطاع البلدي من دور إيجابي لعملائه بصورة مميزة ومبتكرة، سعياً لرفع جودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وفقاً لأفضل معايير الجودة والتميز المؤسسي.







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