بالصور.. التخلص من المخلفات يحرق قطعًا زراعية في قرية العقيقة بالنماص

المواطن - سعيد آل هطلاء - النماص

أخمد مدني النماص صباح اليوم الجمعة، حريقًا شب في قطع زراعية بقرية العقيقة في محافظة النماص.

وأكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن الحادث عبارة عن حريق في أعشاب وحشائش جافة في قطع زراعية متصلة بمساحة تقدر ٥٠×٣٠م تقريبًا، موضحًا أنه تم إخماد الحريق عن طريق فرق الدفاع المدني، فيما لم يصاحب الحادث أي إصابات أو إشكاليات.

ولفت إلى أن سبب الحادث كان التخلص من المخلفات الزراعية، وفق ما اتضح من إجراءات المعاينة والتحقيق الأولي.







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