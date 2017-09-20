بالصور.. التمرين البحري خليج السلام 6 ينهي فعالياته بالشرقية

المواطن - الشرقية

اختتمت اليوم فعاليات التمرين الخليجي البحري المشترك خليج السلام 6 الذي نفذ بالمنطقة الشرقية بمياه الخليج العربي بمشاركة حرس الحدود السعودي وخفر السواحل البحريني والكويتي وبمساندة طيران الأمن السعودي.

جاء ذلك بحضور نائب مدير عام حرس الحدود اللواء الركن بدر بن حمدي الجابري وقائد خفر السواحل البحريني العميد البحري الركن علاء بن عبدالله السيادي وقائد القوات الكويتية المشاركة المقدم مساعد عبدالسلام الشطي.



وتضمنت فعاليات اليوم الختامي للتمرين تنفيذ القوات المشاركة لـ 6 فرضيات ؛ هي فرضية الاتجار بالبشر ، وفرضية تهريب الأسلحة ، وفرضية السطو المسلح ، وفرضية الصيد غير القانوني، وفرضية الإرهاب البحري والجريمة المنظمة في أعالي البحار، وفرضية عملية إرهابية تستهدف منشأة بترولية في عرض البحر.



وأعرب اللواء الجابري في ختام الفعاليات عن شكره لقيادة التمرين والمشاركين فيه على ما قدموه من جهد، وحثهم على الاستفادة القصوى من هذه التمارين في كسب المهارات وتبادل الخبرات.



وأوضح قائد التمرين العميد البحري دليم بن حسين القحطاني أن تمرين خليج السلام 6 يهدف إلى ترسيخ مبـدأ التعـاون والتكامل في العمل الأمني المشترك وتوحيد الجهود المبذولة في الميـدان ، إضافة لتنسيق وتنظيم المفاهيم والعمل بروح الفريق الواحد من خلال عدد من الخطط التكتيكية والفرضيات بسيناريوهات تحاكي الواقع أعدت نظراً لتعـدد مصـادر التهديد الأمني الذي يهدد دول مجلس التعــاون الخليجي ولاختبار الجاهزية والقيــادة والسيطرة ومهام الإسناد وتبـادل المعلومـات بين الجهات الأمنية الخليجية على المستوى العملياتي والمستوى الميداني لقوات حرس الحدود وخفر السواحل بدول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في تنفيذ التمرين.



وبيّن أن القوات المشاركة أثبتت ومن الواقع العملي في التمرين وما تخلله من تدريبات مكثفة كيفية التعامل الأمثل في القيام بعمليات البحث والإنقاذ ومواجهة تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والسطو المسلح وتنفيذ مهام الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والقرصنة والجريمة المنظمة في أعالي البحار .



وفي الختام كرّم نائب مدير عام حرس الحدود اللواء الركن بدر بن حمدي الجابري ممثلي القوات والجهات المشاركة في التمرين ؛ وهم قائد خفر السواحل البحريني العميد علاء عبد الله السيادي ، وقائد قاعد طيران الأمن في المنطقة الشرقية العقيد سعدون العتيبي ، وممثل خفر السواحل الكويتية المقدم مساعد عبد السلام الشطي ، وممثل خفر السواحل بسلطنة عمان المقدم ناصر سيف ، وممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي فهد الهاجري ، كما تسلم اللواء الجابري هدية تذكارية من قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية اللواء مطلق بن عبد الله الصالحي.

يأتي هذا التمرين في إطار التعاون العسكري الذي يربط المملكة بالدول المشاركة تنفيذاً لقرارات الاجتماع ( 35 ) لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .







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