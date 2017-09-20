بالصور.. الجاسر يتفقد سير العمليات التشغيلية لمغادرة ضيوف الرحمن من المدينة

المواطن - المدينة المنورة

تفقد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أمس الثلاثاء، سير العمليات التشغيلية لرحلات الحج المغادرة من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة في مرحلة عودة الحجاج إلى بلدانهم، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج بيسر وطمأنينة، كما تفقد كافة مواقع الخدمة وصالة مغادرة الحجاج واطمأن على توفر جميع المتطلبات والاحتياجات اللازمة لسير العمليات التشغيلية وانسيابيتها بنجاح يعزز ما تحقق في مرحلة القدوم من تميز، وودع الجاسر الحجاج المغادرين على إحدى رحلات “السعودية” الخاصة بالحج، وشارك في تقديم الهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة.

والتقى الجاسر خلال جولته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بمسؤولي القطاعات الحكومية في المطار وشكرهم على جهودهم المخلصة في خدمة ضيوف الرحمن، مثمنًا دورهم في إنجاح حج هذا العام ومشيدًا بالتعاون التام بين الخطوط السعودية وكافة الجهات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن وتنظيم تفويج الحجاج ومغادرتهم إلى بلدانهم، ومنوهًا بالنجاح الكبير في تنظيم وإدارة حج هذا العام بتوفيق الله ثم بتضافر الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج واستقبال وتوديع وخدمة ضيوف الرحمن بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس حجم الجهود التي بذلتها وتبذلها المملكة للعناية بضيوف الرحمن وتوفير أفضل الخدمات لهم ليتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.



كما التقى مدير عام الخطوط السعودية بمدير عام سلطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، المهندس ماجد أبو داود، وبحثا سبل تعزيز التواصل والتعاون الوثيق بين الناقل الوطني وسلطة المطار لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والتقى كذلك بمدير عام شركة طيبة لتشغيل المطارات المهندس سفيان عبدالسلام وتناول اللقاء الجوانب التشغيلية وكيفية تطويرها، بما يؤدي إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وللمواطنين والمقيمين وزائري المدينة المنورة.

ووجه المهندس صالح الجاسر شكره وتقديره لمنسوبي الخطوط السعودية وشركاتها ووحداتها الإستراتيجية العاملين في المطار لجهودهم وتفانيهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام وزائري المدينة وضيوف “السعودية” عمومًا، وحثهم على مضاعفة الجهود وتعزيز النجاح الكبير الذي شهدته العمليات التشغيلية لـ”السعودية” في مرحلة القدوم في ظل نمو كبير بلغت نسبته (40%) في أعداد الحجاج الذين نقلتهم الخطوط السعودية مقارنة بالعام السابق، ويناهز عددهم هذا العام في مرحلتي القدوم والعودة مليون حاج، مؤكدًا أن الزيادة الكبيرة في أعداد الحجاج الذين تم نقلهم تمثّل تحديًا للمؤسسة تغلبت عليه بتوفيق الله ثم بتفاني أبنائها المخلصين.

وتواصل الخطوط السعودية بنجاح عملياتها التشغيلية للمرحلة الثانية من الحج عبر مطار الملك عبدالعزيز ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدوليين، وتستمر حتى الرابع من أكتوبر المقبل بمتابعة فريق تنفيذي يضم كافة القطاعات والشركات المعنية بتنفيذ الخطة التشغيلية للحج والتي حققت هذا العام نجاحًا لافتًا رغم الزيادة الكبيرة في عدد الحجاج.







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