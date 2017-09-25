بالصور.. الرياض وحائل ونجران تتزين بعروض “ارفع الخفاق أخضر”

المواطن - الرياض

حظيت فعالية “ارفع الخفاق الأخضر”، التي أقامتها الهيئة العامة للترفيه، السبت، في المدن الثلاث “الرياض، وحائل، ونجران”، تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني السعودي السابع والثمانين، بمتابعة جماهيرية كبيرة رسمت مسارها من خلال تفاعل الحضور المبكر مع عروض الفعالية المتنوعة.

بدأ الحضور على التوافد المبكر لأماكن الفعاليات المحددة في المدن الثلاث قبل بداية عروضها بساعتين تقريبًا، ممثلين كافة الشرائح الاجتماعية من “المواطنين والمقيمين”، ومن أفراد وعائلات للاستمتاع بأحد أكبر العروض التفاعلية.

وتعتبر عروض فعالية “ارفع الخفاق أخضر”، والتي تقام لأول مرة في المملكة على أنها العرض الأكبر باستخدام تقنية وسائط متعددة عالية الدقة، والتي غيرت معالم كل من برج المملكة في الرياض، وقصر القشلة في حائل، وقصر الإمارة في نجران، وأبهرت الجمهور، واستُخدم فيها العروض الثلاثية الأبعاد وعروض الليزر الفنية والألعاب النارية، في أجواء غامرة من السعادة.

تزينت العروض بصور خاصة وحصرية للمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه- وملوك البلاد أبنائه سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله (رحمهم الله)، إضافة إلى صور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (حفظهما الله)، ومجموعة صور وعروض متنوعة، والتي لاقت إعجاب الجميع، متزامنة مع الموسيقى الوطنية السعودية.







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