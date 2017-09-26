بالصور.. الشقردية في ملعب محمد بن زايد قبل انطلاق مباراة الهلال وبيروزي الإيراني

المواطن ـ محمد سلام

تتواجد جماهير نادي الهلال في ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع الهلال وبيروزي الإيراني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأهل الهلال للدور نصف النهائي بعدما فاز على العين الإماراتي 3-0 ذهاباً وإياباً، في حين صعد الفريق الإيراني على حساب أهلي جدة بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

ويسعى الهلال تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لتحقيق فوز مريح يضع من خلاله قدماً في نهائي البطولة على حساب بيروزي الإيراني من أجل تسهيل مهمة لقاء الإياب المقرر له يوم 17 من الشهر المقبل.

ويعتبر الهلال الفريق الوحيد في هذه النسخة الذي لم يخسر، كما أنه يخوض الدور قبل النهائي للمرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة، ويأمل هذه المرة في الفوز باللقب للمرة الأولى بتاريخ البطولة في نظامها الجديد.

ويلعب الهلال اللقاء بتشكيلة تضم: “المعيوف – البريك – هوساوي – الحافظ – الشهراني – عطيف – ميليسي – الفرج – سالم الدوسري – إدواردو – عمر خربين”.







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