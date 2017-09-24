بالصور.. العائلات السعودية باستاد الملك فهد لأول مرة

المواطن - الرياض

احتضنت مدرجات #استاد_الملك_فهد_الدولي في #الرياض العديد من العائلات السعودية، لمشاهدة فعالية “ملحمة وطن”، التي تنظمها #الهيئة_العامة_للترفيه والهيئة العامة للرياضة، ضمن روزنامة فعاليات اليوم الوطني الـ87 للمملكة.

ونقلت عدسات التلفزيون السعودي، لأول مرة، لقطات حية للأسر السعودية وهي حاضرة في جنبات ملعب كرة القدم الأشهر في العاصمة، إذ شهد الموقع توافداً كثيفاً من العائلات قبل بدء الفعالية.

وخصصت الجهات المنظمة للفعالية دخول العوائل من مدخل خاص (البوابة الملكية)، فيما وجهت الأفراد للدخول من بوابات رقم 1،2،3، في ظل تخصيص قسم خاص في مدرجات الملعب لكل فئة، وتتسع هذه الفعالية لنحو 40 ألف شخص، ستقسم بين الأفراد والعائلات بشكل منفصل، وستفتح أبواب الاستاد لاستقبال الجمهور الساعة 4 عصراً، وسيكون هناك تسهيلات وتجهيزات تتناسب مع حضور العائلات وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى وجود ساحة مخصصة لتناول الطعام، إذ تتواجد عربات الأطعمة في المكان.

وفعالية #ملحمة_وطن عبارة عن عروض مسرحية وطنية ثقافية يشارك فيها 500 ممثل وعارض، وتتضمن 3 فصول لمدة 45 دقيقة تستعرض التاريخ والحاضر والمستقبل، تبدأ من “دعاء إبراهيم عليه السلام” و”ولادة الإسلام”، مروراً “بعهد توحيد المملكة”، وعهد البناء خلال العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانتهاءً بـ “رؤية المستقبل”، ومن ثم احتفالات اليوم الوطني.







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