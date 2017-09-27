بالصور.. الملك يستعرض علاقات الصداقة مع نائب عن حزب المحافظين في البرلمان البريطاني

المواطن - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر السلام بجدة، اليوم، النائب عن حزب المحافظين في البرلمان البريطاني ليو دوشرتي، يرافقه عدد من أعضاء البرلمان.

وتم خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وبخاصة في المجال البرلماني.



حضر الاستقبال، معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس.







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