بالصور.. بالحلوى والهدايا معهد رجال ألمع العلمي يحتفل باليوم الوطني

المواطن - رائد القرفي - رجال ألمع

انطلقت اليوم احتفالات اليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية في المعهد العلمي بمحافظة رجال ألمع التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وبدأت الاحتفالات باستقبال الطلاب ثم انطلقت الإذاعة المدرسية الخاصة باليوم الوطني للمملكة وذلك بحضور جميع منسوبي المعهد وسط أجواء تملؤها الفرحة والبهجة بذكرى توحيد كيان المملكة 87.

بعد ذلك أقامت إدارة المعهد وقسم النشاط الطلابي بالمعهد حفلاً بهذه المناسبة الغالية قُدمت فيه الحلوى والهدايا.

الجدير بالذكر أن الاحتفالات في المعهد سوف تستمر طيلة أيام الأسبوع الجاري.







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