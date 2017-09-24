بالصور.. بالهدايا والأعلام مطار أبها يحتفل مع المسافرين باليوم الوطني 87

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

احتفل مطار أبها بمناسبة اليوم الوطني 87 لتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله، حيث تضمن الاحتفال توزيع الهدايا والأعلام على المسافرين، ووضع عدد من لوحات التهنئة باليوم الوطني في عدة مواقع في المطار وبمشاركة الجهات العاملة بالمطار.

وارتسمت مشاعر الفرح والسرور على محيا الجميع من مسافرين وعاملين، معبرين بذلك عن حبهم وولائهم لهذا الوطن الغالي، داعين الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وأن يحفظ ولاة أمرها.

ورفع مدير عام المطارات الجنوبية فهد العدواني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني 87 لتأسيس هذا الوطن الغالي، سائلاً المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان على مملكتنا الغالية، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحدود.







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