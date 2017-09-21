بالصور.. باوزا يوقع عقد تدريب المنتخب السعودي ويوضح ما يحتاجه الأخضر في المستقبل

المواطن ـ محمد سلام

وقع المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا منذ قليل عقد توليه تدريب المنتخب السعودي حتى عام 2019، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت.

وقدم باوزا شكره لإدارة المنتخب على إتاحة الفرصة له لتدريب المنتخب السعودي في كأس العالم 2018، مؤكدًا أنه يسعى لتقديم أفضل النجاحات مع الأخضر، وأنه سيتيح الفرصة لأي لاعب يتميز في الدوري السعودي، وسيقوم بمشاهدة أكبر عدد من المباريات.

وأضاف باوزا: “سوف نستغل نقاط القوة و المميزه لدى اللاعب السعودي، ويحظى المنتخب الآن بكل الدعم الذي يعطي مجال للنجاح”، مشيرا إلى أن اللاعب السعودي يحتاج لمعسكرات وفترة إعداد مكثفة لتجهيز اللاعبين لياقيا وتكتيكيا.

وزاد المدرب الأرجنتيني: “المنتخب يملك لاعبين يمتازون بالسرعة والمهارة، ونحتاج لتنظيم الخطوط الدفاعية ورفع المعدل اللياقي”.

وعن تجربته مع المنتخب الأرجنتيني، أوضح المدرب: “واجهت بعض الظروف هناك ، منها السياسية ومنها تغيير رئيس اتحاد القدم، بالاضافة لتغيرات كبيرة انعكست تلك على نتائج الأرجنتين”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :