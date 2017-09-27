بالصور.. بحيرة دومة الجندل تشهد احتفال الجوف التاريخي باليوم الوطني

المواطن - متعب النماصي - الجوف

شهدت منطقة الجوف بالأمس ليلة تاريخية بكامل تفاصليها لم تشهدها من قبل للتربع على قمة الاحتفالات السعودية في يومها الوطني السابع والثمانين وسط حضور يفوق ٧٠ ألف شخص اكتظت بهم بحيرة دومة الجندل موقع الاحتفال.

وفي تحد مع الوقت لم يتجاوز 45 يومًا منذ انطلاق الفكرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف المشرف العام على احتفالات المنطقة ، وبمشاركة ما يفوق 2500 شخص ، وبإنارة سماء البحيرة بأكثر من 2,5 طن من الألعاب النارية هي الأولى من نوعها في المملكة.

وشهد الحفل أوبريتات لكبار فناني المملكة “محمد عبده ، عبادي الجوهر ، عبدالمجيد عبدالله ، راشد الفارس ” ، وهندس كلماتها ابن المنطقة الدكتور صالح الشادي ولحنها سهم وإخراج ورؤية من فيصل يماني.

تم ذلك بحضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف , وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز , والذي تنظمه أمانة منطقة الجوف بدعم من الهيئة العامة للترفية وبإشراف مباشر من إمارة منطقة الجوف .

وبعد عزف السلام الملكي انطلق الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، تلاها كلمة أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني رفع خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين للمملكة.

وأوضح أمين منطقة الجوف أن المملكة تحتفل في هذه الأيام بذكرى يومها الوطني السابع والثمانين بعد أن قامت على يد المؤسس جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ، فكان من الواجب علينا أن نحتفل كباقي مناطق المملكة , ولكن بطريقتنا الخاصة والفريدة كما رسمها سمو نائب أمير منطقة الجوف ، ليتحقق ذلك لنا هذا المساء بهمة الرجال الذين بدأوا العمل منذ إعلان الفكرة ، مقدمًا شكره للجميع من منظمين ومشاركين في صناعة هذا الاحتفال ، وخص في شكره للهيئة العامة للترفيه وإمارة المنطقة ، ومثمناً جهود الإدارات الحكومية المشاركة.

بعد ذلك ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم الأستاذ خالد بن عبدالكريم الوشيح قال فيها: ” بعظيم الفرح الذي يخالج صدور أبناء منطقة الجوف كغيرهم من السعوديين بهذه المناسبة التي يفاخر بها كل مواطن سعودي يعيش على هذه الأرض ، نحتفل ليلتنا هذه حبًا لوطن الخير والنماء ، وطن العز والشموخ ، وطن هبط فيه الوحي وضم الحرمين الشريفين ، وطن حمل راية التوحيد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – .

وأضاف الوشيح لقد منّ الله على هذه البلاد أن قيض لها رجالاً قاموا على خدمة الدين منذ عهد المؤسس – طيب الله ثراه – ومن جاء من بعده من أبنائه الملوك – رحمهم الله – حتى عهدنا الزاخر عهد سلمان الحزم والعزم – حفظه الله – ، واحتفالنا هذه الليلة جاء حباً من قلوب أبناء الوطن المعطاء بهذه الذكرى كجزء من رد الجميل ، فكلنا فداء لترابه .

وقدم الوشيح الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف على كل ما يقدم في خدمة المنطقة وفق توجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين – حفظهما الله – .

وفي هذه الليلة الخضراء كان للشعر حضوره يتجلى كعادته في المناسبات منذ القدم ليلقي ابن المنطقة الشاعر الدكتور أحمد بن عبدالله السالم قصيدة بالفصحى بهذه المناسبة ، ثم توالت القصائد النبطية لأبناء المنطقة لكل من الشاعر عبدالمجيد بن محمد الشمري والشاعر خليل بن إبراهيم الواكد والشاعر عبدالله بن حامد السالم .

ثم استمتع الحضور بأوبريت حمل عنوان ” دولة رجال ” لابن المنطقة الشاعر الدكتور صالح الشادي وصاغ حروفه جمالاً الملحن السهم وأطرب حضوره الفنانين محمد عبده وعبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله وراشد الفارس .

بعد ذلك أضاءت سماء البحيرة أكثر من 5،2 طن من الألعاب النارية التي رسمت لوحة فنية في هذا المساء , واختتمت العروض على المسرح بالعرضة السعودية بمشاركة سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد .

ولم تنس منطقة الجوف أبناءها الشهداء ومصابي الحد الجنوبي من إشراكهم هذه المناسبة الوطنية بتخصيص مقاعد لحضور هذه الأمسية وتكريمهم من قبل راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة والمشرف على الحفل ، كم كرم سموه المشاركين والقائمين على الحفل .

واختتم الحفل بعزف السلام الملكي ليعلن بذلك انتهاء احتفالات المنطقة باليوم الوطني لهذا العام .

حضر الحفل وكلاء الإمارة ومحافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ووجهاء وأعيان المنطقة والمسؤولون من مدنيين وعسكريين.







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