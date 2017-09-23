بالصور.. بدء الدراسة في كلية التقنية بتنومة بعد افتتاحها

المواطن - عوض ال الشيخ - النماص

في ظل اهتمام قيادتنا الرشيدة بالتدريب التقني والمهني؛ صدرت توجيهات محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتورأحمد الفهيد بافتتاح كلية للتقنية بمحافظة تنومة، وتم بحمد الله وتوفيقه بدء الفصل التدريبي الأول لعام ١٤٣٨ – ١٤٣٩، وقد عُقد لقاء تعريفي للمتدربين المستجدين.

وقد رفع عميد الكلية التقنية بمحافظة تنومة المهندس فهد ظافر الشهري، شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة على الاهتمام والدعم اللامحدود في سبيل إثراء شبابنا وتدريبهم، وتسخير كافة الإمكانات لهم ليكونوا لبنة صالحة في مجتمعهم.

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