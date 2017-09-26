بالصور.. بدء زراعة مليون شجرة في خميس مشيط

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

دشن رئيس بلدية خميس مشيط، الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي، حملة زراعة مليون شجرة في المحافظة؛ وذلك كهدف تسعى لتحقيقه إدارة الحدائق والتجميل بنهاية العام الحالي ١٤٣٩ هجرية.

ويأتي هذا العمل في إطار زيادة نسبة المسطحات الخضراء في المحافظة التي من شأنها المعادلة والموازنة بين النمو العمراني والسكني ورفع الكفاءة البيئية والصحية من جهة أخرى، والحد من انتشار التلوث.

وأوضح مدير الحدائق والتجميل، المهندس محمد الطفاح، أن البلدية تهدف كذلك إلى قياس نسبة التلوث الهوائي في المحافظة والعمل على توزيع زراعة تلك الأشجار بناءً على معطيات الدراسة وحجم التلوث في كل منطقة.

وستقوم البلدية بالتعاون مع المواطنين بتخصيص أيام من كل شهر يفسح فيها المجال للعمل التطوعي وإشراك المتطوعين في أعمال الزراعة والتشجير؛ وذلك بهدف ترسيخ ثقافة أهمية الشجرة في حماية البيئة.







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