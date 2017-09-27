بالصور.. بر شرورة تكرم 64 طالبًا وطالبة

المواطن -حسين الحامد-شرورة

أقامت جمعية البر الخيرية بشرورة حفل تكريم الطلبة المتفوقين للعام 1437-1438هـ ، حيث تم تكريم 64 طالبًا وطالبة بدعم كريم من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية وجمعية ارتقاء الخيرية.

جاء ذلك برعاية كريمة من وكيل محافظ شرورة عامر الصيعري وبحضور مدير مكتب التعليم بشرورة محمد الصيعري ورئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ سالم المعروف.

ووجه مدير مكتب التعليم بشرورة – في كلمة له – الطلاب بمواصلة الجهد موجهًا الشكر للجمعية وشركائها على ما يقومون به من جهود واضحة في شتى المجالات.



وفي ختام الحفل تم تكريم الطلبة المتفوقين بالإضافة لمجتازي الدورات التدريبية بمبالغ مالية و أجهزة حاسب آلي.

الجدير بالذكر أنه بلغ عدد المستفيدين من مسار التدريب والتعليم خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 159 طالبًا وطالبة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 292.000 ريال .

وفي وقت سابق أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ سالم المعروف عن شكره وتقديره للجهات المشاركة في رعاية مثل هذه البرامج التعليمية والتدريبية كمؤسسة الراجحي الخيرية وصندوق موظفي سابك الخيري بالإضافة لبنك الجزيرة وجمعية ارتقاء للحاسبات الآلية ، وقد نوه بأن الجمعية تحرص على تقديم المساعدات المالية والعينية إضافة إلى تقديم البرامج التأهيلية والتدريبية.







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