بالصور.. بلدية أضم تفتح عددًا من الطرق وتفك احتجاز منازل بسبب الأمطار

المواطن - أحمد العُمري - أضم

تسببت الأمطار المتفاوتة بين المتوسطة والغزيرة التي هطلت عصر أمس الثلاثاء، على أجزاء واسعة من محافظة أضم والمراكز والقرى التابعة لها، في إغلاق واحتجاز عدد من الطرق والمنازل بالمحافظة.

وأوضح المتحدث باسم بلدية أضم، يحيى المالكي، في تصريحات إلى “المواطن“، أن فِرَق الصيانة والتشغيل وقسم النظافة التابعة لبلدية أضم فتحت الطريق الرابط بين المحافظة وقرى بني عفيف وصحاح وسرقا والطريق المؤدي إلى قرى الصار والحبواء وزيزاه وطريق سلعة ومزلقانات الدحلة وقرى قراض، إضافة إلى فك الاحتجاز عن عدد من المنازل.

وأضاف المالكي أن ذلك جاء بتوجيه وإشراف ميداني من رئيس البلدية المهندس سليمان الذيبي، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لا تزال معدات الصيانة والنظافة تكثف جهودها لفتح الطرق المغلقة بالمواقع الجبلية والأودية.







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