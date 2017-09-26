بالصور.. بلدي بيشة يقف على احتياجات سوق الربوع بالعطف

المواطن-نواف آل مثاعي-بيشة

وقف رئيس بلدية بيشة المهندس محمد البشر وأعضاء المجلس قباس الفهد، محمد ناصر بن بشر ، عبدالله طراد الأكلبي وعدد من رؤساء أقسام البلدية على سوق الربوع الشعبي بمركز العطف.

والتقى الوفد بعدد من الأهالي واستمع لمرئياتهم في عمل مخطط هندسي لتنظيم وتطوير السوق بحيث يشتمل على إنارة وسفلتة ومظلات، وتقسيمه إلى عدة حظائر ومخازن أعلاف، ومنطقة تداول البيع، ومواقف، ومسلخ، ووحدة إشراف بيطري، وخدمات أخرى.

وتعهد رئيس البلدية بالعمل على تنفيذ ذلك عاجلاً بإذن الله.

من جهته قام عضوا المجلس البلدي قباس الفهد وعبدالله الأكلبي بزيارة مكتب الخدمات بالمركز للاطلاع على الخدمات التي يقدمها المكتب للمواطنين، وتم إعداد تقرير بأبرز احتياجاته، مقدمين شكرهما لمدير ومنسوبي المكتب على جهودهم.







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