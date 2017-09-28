بالصور.. تدشين مشروع تقاطع جسر منجم الجلاميد مع الطريق الرئيسي بالشمالية

المواطن - واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مشروع تقاطع منجم الجلاميد مع الطريق الرئيسي عرعر/ طريف بطول 60 متراً وعرض 44 متراً، ومكون من ثلاثة مسارات لكل اتجاه مع توسعة مسارات الطريق الرئيسي بقيمة بلغت 23 مليون ريال.

وشدد أمير منطقة الحدود الشمالية على أهمية تطبيق معايير السلامة عالية المستوى لتفادي وقوع حوادث السير وتحسين السلامة على الطرق وإعطائها الأولوية.

من جانبه أعرب مدير عام الطرق بالمنطقة, باسمه ونيابة عن زملائه عن شكرهم لسمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على ما تلقاه الإدارة وفروعها بالمنطقة من اهتمام ورعاية ومتابعة.







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