بالصور.. تدشين مكتب خدمات لجنودنا البواسل وأسرهم في القوز

المواطن - خالد العيسي - جدة

دشن رئيس مركز القوز عابد العيافي، مكتب خدمات ذوي الشهداء وجنودنا البواسل، ببلدية القوز لمتابعة أوضاع أسر شهداء الواجب، وذلك إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ.

وافتتح العيافي مكتبًا خاصًا بخدمات ذوي الشهداء وجنودنا البواسل، فيما أكد رئيس بلدية القوز المهندس عبدالله الزبيدي أن المكتب يرتبط بمكتبه مباشرة، ويسهل الإجراءات المتعلقة بذوي الشهداء من أبناء هذا الوطن الذين قضوا نحبهم دفاعًا عن دينهم ووطنهم, ولما توليه الدولة من رعاية واهتمام بأسرهم ومتابعة أوضاعهم، وكذلك جميع معاملات جنودنا البواسل المرابطين، استشعارًا للمسؤولية تجاههم وامتنانًا لتضحياتهم العظيمة لخدمة الوطن والمواطن.

وشدد الزبيدي على أن القيادة الرشيدة مهتمة بذوي الشهداء وجنودنا البواسل ومتابعة أوضاعهم وتلمس احتياجاتهم.

وبعد ذلك استقبل رئيس البلدية الزبيدي بمكتبه الخاص رئيس مركز القوز العيافي وشكره على حضوره وتشريفه لتدشين المكتب الخاص بخدمة ذوي شهداء الواجب وجنودنا البواسل.







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