بالصور.. تدشين 9 مشروعات تعليمية بقيمة 76 مليون ريال بالباحة

المواطن - الباحة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة اليوم ، تسعة مشروعات تعليمية جديدة بالمنطقة بقيمة إجمالية تجاوزت 76 مليون ريال ، وذلك بمدرسة زينب بنت أبي رافع بمجمع العقيق الثاني للبنات.



وفور وصوله مقر مبنى المدرسة قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاحه، ثم تجول والحضور في المبنى الذي يعد أحد النماذج من المشروعات المنفذة ، حيث شاهدوا أقسامه والفصول الدراسية ومرافقه التعليمية.

وشاهد أمير الباحة عددًا من اللوحات والصور للمشاريع التعليمية المنفذة، حيث استمع إلى شرح من مدير عام التعليم بالمنطقة سعيد بن محمد مخايش عن المشاريع وقيمتها ومدة التنفيذ ودورها لدفع عجلة التعليم في المنطقة.

وأعرب أمير المنطقة خلال افتتاحه للمشاريع عن شكره لمدير عام التعليم ولكافة منسوبي إدارته نظير ما شاهده من الجهود التربوية المبذولة والإسهامات المتميزة التي قاموا بتنفيذها من أجل الارتقاء بالعمل التربوي والتعليمي والحرص على توفير البيئات التربوية النموذجية التي تلبي حاجة العمل التعليمي في تعليم المنطقة ، منوهاً سموه بالجهود المميزة لإدارة التعليم في تنفيذ مشروعاتها في وقتها المحدد لتحقق بذلك الهدف المنشود منها.

بعد ذلك شرف الأمير حسام بن سعود الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، الذي تخلله كلمة لمدير التعليم بالمنطقة سعيد مخايش، أعرب فيها عن شكره لأمير الباحة على رعايته تدشين المشاريع التعليمية بالمنطقة، مثمناً الدعم السخي لحكومة خادم الحرمين الشريفين لهذه المشاريع الكبيرة التي يحظى بها التعليم في منطقة الباحة.

ونوه بما يلقاه التعليم في المنطقة من اهتمام ومتابعة من سموه لجميع مناشط التعليم وفعالياته انطلاقاً من دعمه الكريم للعلم وطلابه، مستعرضاً المشاريع التعليمية الحديثة من المباني المدرسية والمجمعات التعليمية وما تميزت به من المواصفات العالية والمرافق المرموقة والتجهيزات التقنية الحديثة مقدماً شكره للجهود المبذولة من إدارة المباني وكذلك الشركات المنفذة لتلك المشروعات.

بعد ذلك دشن أمير الباحة المشروعات الجديدة التي بدأت بها الدراسة مع مطلع العام الدراسي الجديد ، سائلاً سموه أن ينفع بها الوطن والمواطن وتحقق الأهداف المرجوة منها لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات في مسيرتهم التعليمية.

ثم شاهد والحضور لوحة إنشادية بعنوان ” الوطن “، وفي ختام الحفل تسلم أمير الباحة هدية تذكارية من المدير العام للتعليم، وهدية أخرى مماثلة من الشركة المنفذة لمشروع مجمع العقيق التعليمي.

وحضر الحفل مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي، ومحافظ محافظة العقيق غلاب بن غالب أبو خشيم ومديري الإدارات الحكومية والقيادات التعليمية بالمنطقة.







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