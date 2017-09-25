بالصور.. تشغيل العربة المتنقلة للأحوال المدنية القسم النسوي في ظهران الجنوب

المواطن - سعيد آل هطلاء - ظهران الجنوب

بدأ اليوم الاثنين، تشغيل العربة المتنقلة للأحوال المدنية القسم النسوي بمحافظة ظهران الجنوب ولمدة أسبوعين بحضور المشرفة العامة للأحوال المدنية للأقسام النسوية بمنطقة عسير أميرة النعمي.

وعبر الأهالي عن فرحتهم لقدوم العربة المتنقلة التي وفرت لهم طول المسافة لمراجعة الأحوال المدنية لأقسام النسائية بمكاتب أبها وخميس مشيط.

وأكد المواطن صالح الوادعي، أن هذه العربة أسهمت في التخفيف من معاناتهم وتكبدهم معاناة الطريق.

أما سعيد القحطاني فقال إن العربة المتنقلة لها دور إيجابي وفعال في تسهيل حصول المرأة على الهوية الوطنية وسهلت لهم ذلك في المحافظة نظرًا لصعوبة الحصول على مواعيد قريبة.

ومن جانبه، شكرت المواطنة هيلة الوادعي، الموظفات في العربة المتنقلة على حسن التعامل والاستقبال وسرعة الإنجاز وكذلك ما شاهدته من احتفالية العربة باليوم الوطني ٨٧ من خلال تقديم الحلوى وباقات الورد والعصيرات للمراجعين.







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