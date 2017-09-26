بالصور.. تفحم 4 شباب في حادث احتراق مركبة شمال القنفذة

المواطن - ماجد الزبيدي - القنفذة

لقي أربعة أشخاص مصرعهم حرقًا، في حادث مروع وقع شمال محافظة القنفذة، على الطريق السريع، مساء أمس الاثنين.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بالطائف، شادي الثبيتي، في تصريح لـ”المواطن”، أنّ عمليات الهلال الأحمر بمحافظة الطائف تلقت عند الساعة 8:29م مساء الاثنين بلاغًا يفيد بوجود حادث انقلاب خلّف وراءه عددًا من الإصابات شمال القنفذة.

وأضاف: قامت غرفة العمليات بتوجيه الفرق الإسعافية للموقع، وعند وصول أول فرقة للموقع عند الساعة 8:42م اتضح وجود أربع حالات انتقلت إلى رحمة الله نتيجة اشتعال النار بالمركبة.

وأشار الثبيتي إلى أنّه على الفور تم توجيه فرقة النقل غير الإسعافي للموقع لنقل الوفيات للمستشفى.







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