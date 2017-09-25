بالصور.. توعية الجمهور بالسلامة المرورية في فعالية تستمر 10 أيام بمطار الدمام

المواطن - ياسر الأحمد - الدمام

في إطار الجهود المبذولة للتوعية بوسائل السلامة المرورية بداخل السيارات وذلك للحد من الحوادث المرورية، أقيم معرض توعوي شامل بمطار الملك فهد الدولي بالدمام لمدة عشرة أيام ويتضمن المعرض العديد من الوسائل والأنشطة في قالب من الترفيه والأقسام التفاعلية لإيصال رسائل للجمهور المشارك بعدم تجاهل وسائل السلامة بسيارته.

وأوضح المشرف على المعرض محمود ثابت عبد العظيم أن المشاركة بالمعرض المقام بمطار الدمام تتواكب مع احتفالات اليوم الوطني بالمملكة، وتستمر لمدة عشرة أيام، تستهدف الجمهور في التوعية لأهمية السلامة المرورية وخصوصًا ربط حزام الأمان.

وحول فعاليات المعرض وأبرز الأنشطة التي تقام به أوضح عبد العظيم أن المعرض يصاحبه العديد من الأنشطة التثقيفية والترفيهية وغيرها من المشاركات، كما روعي أن تكون التصاميم بشكل مميز وتفاعلي مع الجمهور، وذلك بتوفير سلسة من الأقسام التفاعلية بداخل المعرض.

وتتضمن أقسام المعرض سيارة الواقع المعزز (Augmented Reality Car) حيث يتم من خلالها توعية الزائر بأهمية بعض النقاط في السيارة للحفاظ على سلامته، وذلك بواسطة استخدام جهاز لوحي يتم تسليمه لكل زائر، وبعدها يتم استكشاف النقاط على سيارة حقيقية معروضة بداخل المعرض، كما تتضمن أقسام المعرض محاكاة انقلاب السيارة وهي عبارة عن جهازين تم تصميمهما لأول مرة في المملكة لمحاكاة انقلاب السيارة الحقيقي، حيث يقوم الزائر بركوب سيارة حقيقية مع ارتدائه لنظارات خاصة ويتم بث مقطع فيديو عبرها، وعند انقلاب السيارة في الفيديو يتم الانقلاب بالراكب بشكل فعلي وهو داخل السيارة التي يركبها.

كما يتضمن المعرض المقام في مطار الملك فهد الدولي لعبة الواقع المعزز (Augmented Reality Game) لمدة عشر دقائق، وهي لعبة أسئلة تفاعلية على شكل مسابقة بداخل مضمار، وذلك باستخدام جهاز لوحي يتم تسليمه لكل زائر، حيث يتم اللعب بداخل مضمار غير موجود فعلياً يظهر فقط على الأجهزة اللوحية المستخدمة.

وأشار المشرف على المعرض الى أن الفعاليات تتضمن “سينما خماسية الأبعاد” وهي عبارة عن سينما متحركة ومتفاعلة مع المشاهد التي يتم عرضها في الفيديو، كما أنه تم تصميم وتصوير الفيديو في طرق المنطقة الشرقية، موضحاً فيه أخطاء السائقين والمشاة.

واختتم عبد العظيم تصريحه بأنه تقرر دعوة المدارس لزيارة المعرض المقام بالمطار خلال العشرة أيام القادمة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :